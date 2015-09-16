Пять городов будут претендовать на проведение Олимпиады-2024

На проведение Игр будут претендовать Будапешт (Венгрия), Гамбург (Германия), Лос-Анджелес (США), Париж (Франция) и Рим (Италия), сообщается на официальном сайте МОК.

МОК выделит 1,7 млрд долларов организационному комитету Олимпиады-2024.

"Мы приветствуем пять городов-кандидатов, - заявил президент МОК Томас Бах. - Из-за олимпийской программы "Повестка-2020" процесс подачи заявок выглядел скорее как приглашение, и города отреагировали на взаимодействие с МОК путем диалога и сотрудничества. Рациональность и наследие являются краеугольными камнями каждой кандидатуры".

Весной 2016 года МОК окончательно утвердит число городов-кандидатов, претендующих на Олимпиаду.

Решение о месте проведения Игр-2024 МОК примет в 2017 году.

Одним из претендентов на проведение Игр-2024 ранее считался Баку, где в июне 2015 года прошли первые в истории Европейские игры. Однако, заявка от столицы Азербайджана так и не была подана.