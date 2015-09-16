Роналду возглавил список лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов
01:41, 16 сентября 2015Спорт
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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду единолично возглавил список лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов.
REUTERS
Это произошло благодаря хет-трику в ворота донецкого "Шахтера" в матче группового этапа Лиги Чемпионов (4:0), передает UA-Футбол.
Теперь на счету португальца 80 забитых мячей в матчах Лиги Чемпионов. У ближайшего преследователя - Лионеля Месси - осталось 77 голов.
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Как сообщал УНИАН, в Мадриде завершился матч 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Реал" принимал донецкий "Шахтер" и выиграл со счетом 4:0.
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