Кучер: Ключевым моментом этого матча стал первый пенальти

По его словам, ключевым эпизодом поединка стал первый пенальти в ворота горняков, передает сайт ФК "Шахтер".

"Ключевым моментом этого матча стал первый пенальти в наши ворота. Все-таки при счете 2:0 тяжело отыграться вдесятером. И этот одиннадцатиметровый... Его, по-моему, назначил судья, который находится за воротами, ему же вообще ничего не было видно! Нам уже который матч ставит пенальти арбитр, работающий за воротами, – и этот удар с точки становится решающим! В том же Мюнхене, к примеру", - сказал Кучер.

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Также защитник сомневается в правильности назначения второго пенальти.

"А по поводу второго одиннадцатиметрового в наши ворота мне трудно сейчас судить: там мяч близко находился, не знаю, попал ли он в руку. Просто почему-то для нас такие пенальти не ставят. Конечно, бывают противостояния, когда и больше ударов с точки назначают, но они хотя бы заслуженные. А не такие, когда мяч попадает в спину…", - сказал Кучер.

Кучер отметил, что "все хотели победить, мы ехали в Мадрид за положительным результатом".

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Как сообщал УНИАН, в Мадриде завершился матч 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Реал" принимал донецкий "Шахтер" и выиграл со счетом 4:0.