Степаненко: нужно было увереннее действовать в атаке

03:18, 16 сентября 2015
Спорт
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Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал стартовый матч группового этапа Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

REUTERS

Степаненко отметил, что вторую желтую карточку он получил справедливо, однако по первой у него есть вопросы, передает сайт ФК "Шахтер".

"Вторая желтая карточка, которую мне показал судья, была точно объективной, в том случае не успел сыграть в мяч. А первый «горчичник», со слов арбитра, я получил по совокупности нескольких непонятных фолов. Якобы я блокировал Бейла в каком-то эпизоде... Потом был момент, когда я перехватывал вверху длинную передачу, а мне в спину врезался Бензема, еще и локтем меня ударил! Но это тоже посчитали блоком с моей стороны. В третьем случае я тянул Роналду за футболку, когда он пробрасывал мяч. Вот за эти три нарушения была первая желтая", - отметил игрок горняков.

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По мнению Степанеко, команде не хватало решительности в атакующих действиях, а первый мяч "Шахтер" пропустил из-за собственной ошибки.

"До удаления мы неплохо выглядели, но в некоторых случаях не решались идти вперед, а нужно было увереннее действовать в атаке. «Реал» давал нам играть, первый мяч пропустили только из-за собственной ошибки... Понимаю, что подвел команду. Мы сами допустили ненужные осечки, в том числе и я, поэтому такой результат", - заключил Степаненко.

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Как сообщал УНИАН, в Мадриде завершился матч 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Реал" принимал донецкий "Шахтер" и выиграл со счетом 4:0.

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