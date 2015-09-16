Чемпионат Украины по баскетболу пройдет без ведущих клубов страны: у "Будівельника" есть вопросы к ФБУ
Определен состав участников нового сезона.
Президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский огласил список участников нового сезона чемпионата Украины, в который не вошли ряд ведущих клубов страны, сообщает Basket.com.ua.
В частности, участниками нового турнира стали -
"Химик" (Южный), МБК "Николаев", "Черкаськи Мавпы" (Черкассы), "Динамо" (Киев), БК "Запорожье", "БИПА-Мода" (Одесса), НУФВСУ (экс БК "Киев"), "Кривбассбаскет" (Кривой Рог), "Волыньбаскет" (Луцк).
До четверга также должен решиться вариант с командой во Львове, для которой сделано исключение по временным рамкам.
Таким образом, в чемпионате Украины не примут участие один из ведущих клубов страны "Будівельник" (Киев) и днепропетровский "Днепр".
В то же время, на сайте "строителей" появился перечень вопросов, которые клуб адресовал ФБУ, но не получил исчерпывающих ответов:
Почему упразднен спортивный принцип при формировании состава участников чемпионата Украины, согласно договору с Министерством молодежи и спорта?
Сколько команд будут принимать участие в сезоне 2015/2016? Каковы сроки его начала и завершения?
Будут ли озвученные ранее президентом ФБУ М.Бродским санкции применяться ко всем клубам, имеющим финансовые задолженности за прошлый сезон?
Будет ли в следующем чемпионате минимальный уровень зарплат?
По каким критериям определяется финансовая состоятельность новосозданных клубов?
Названы ли источники и объемы их финансирования?
Как можно определить уровень команд-участников в условиях, когда за несколько недель до предполагаемого старта чемпионата, на официальных сайтах клубов нет почти никакой информации о составе?
Каким будет лимит на легионеров в новом чемпионате?
Сколько выездных и домашних матчей ФБУ планирует в чемпионате Украины 2015/2016?
По какой системе будут проходить матчи плей-офф сезона 2015/2016?
Каковы требования ФБУ к техническим характеристикам домашних арен клубов-участников нового сезона?
Какими будут требования по работе клубных медиа-служб, отделов маркетинга и рекламы? Какими будут правила по интернет-трансляциям на сезон 2015/2016?
Кто будет предоставлять программу статистики?
Кто будет владеть правами на телевизионные трансляции сезона 2015/2016? И как ФБУ будет принимать решение о передаче этих прав?
Планирует ли ФБУ предоставлять мячи на сезон 2015/2016, и если нет, то какими мячами следует играть клубам-участникам?
Чем обоснована озвученная ранее ФБУ сумма вступительного взноса на чемпионат 2015/2016? На что пойдут эти деньги?
Чем вызваны дополнительные расходы на оплату арбитров, которые увеличились по сравнению с прошлым сезоном?
Где можно получить разъяснения по пункту правил 21.13. о наполняемости зрительского зала?
Какой орган будет контролировать выполнение клубами-участниками требований ФБУ?