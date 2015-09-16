Чемпионат Украины по баскетболу пройдет без ведущих клубов страны: у "Будівельника" есть вопросы к ФБУ

Президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский огласил список участников нового сезона чемпионата Украины, в который не вошли ряд ведущих клубов страны, сообщает Basket.com.ua.

В частности, участниками нового турнира стали -

"Химик" (Южный), МБК "Николаев", "Черкаськи Мавпы" (Черкассы), "Динамо" (Киев), БК "Запорожье", "БИПА-Мода" (Одесса), НУФВСУ (экс БК "Киев"), "Кривбассбаскет" (Кривой Рог), "Волыньбаскет" (Луцк).

До четверга также должен решиться вариант с командой во Львове, для которой сделано исключение по временным рамкам.

Таким образом, в чемпионате Украины не примут участие один из ведущих клубов страны "Будівельник" (Киев) и днепропетровский "Днепр".

В то же время, на сайте "строителей" появился перечень вопросов, которые клуб адресовал ФБУ, но не получил исчерпывающих ответов:

Почему упразднен спортивный принцип при формировании состава участников чемпионата Украины, согласно договору с Министерством молодежи и спорта?

Сколько команд будут принимать участие в сезоне 2015/2016? Каковы сроки его начала и завершения?

Будут ли озвученные ранее президентом ФБУ М.Бродским санкции применяться ко всем клубам, имеющим финансовые задолженности за прошлый сезон?

Будет ли в следующем чемпионате минимальный уровень зарплат?

По каким критериям определяется финансовая состоятельность новосозданных клубов?

Названы ли источники и объемы их финансирования?

Как можно определить уровень команд-участников в условиях, когда за несколько недель до предполагаемого старта чемпионата, на официальных сайтах клубов нет почти никакой информации о составе?

Каким будет лимит на легионеров в новом чемпионате?

Сколько выездных и домашних матчей ФБУ планирует в чемпионате Украины 2015/2016?

По какой системе будут проходить матчи плей-офф сезона 2015/2016?

Каковы требования ФБУ к техническим характеристикам домашних арен клубов-участников нового сезона?

Какими будут требования по работе клубных медиа-служб, отделов маркетинга и рекламы? Какими будут правила по интернет-трансляциям на сезон 2015/2016?

Кто будет предоставлять программу статистики?

Кто будет владеть правами на телевизионные трансляции сезона 2015/2016? И как ФБУ будет принимать решение о передаче этих прав?

Планирует ли ФБУ предоставлять мячи на сезон 2015/2016, и если нет, то какими мячами следует играть клубам-участникам?

Чем обоснована озвученная ранее ФБУ сумма вступительного взноса на чемпионат 2015/2016? На что пойдут эти деньги?

Чем вызваны дополнительные расходы на оплату арбитров, которые увеличились по сравнению с прошлым сезоном?

Где можно получить разъяснения по пункту правил 21.13. о наполняемости зрительского зала?

Какой орган будет контролировать выполнение клубами-участниками требований ФБУ?