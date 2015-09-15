Коноплянка забил гол и помог "Севилье" разгромить "Боруссию"

Украинский легионер испанской "Севильи" Евгений Коноплянка забил гол в ворота немецкой "Боруссии" (Менхенгладбах) в матче Лиги чемпионов УЕФА.

"Севилья" выиграла со счетом 3:0.

Украинец забил третий гол в матче на 84-й минуте. Крон-Дели с правого угла поля покатил мяч назад на Коноплянку, но Евгений подавать не стал. Увидев, что вратарь Зоммер открыл ближний угол ворот, украинец с довольно острого угла закрутил мяч как раз под правую штангу. Зоммер не ожидал такого и уже в падении практически затолкал мяч в свои ворота - грубая ошибка вратаря.

Два других гола в этом матче в ворота "Боруссии" забили Гамейро и Банега - оба с пенальти.