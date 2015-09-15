"Шахтер" разгромно проиграл "Реалу" в матче Лиги чемпионов

В Мадриде завершился матч 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Реал" принимал донецкий "Шахтер" и выиграл со счетом 4:0.

Судьба матча была решена уже в первом тайме.

Единственный гол до перерыва в составе мадридцев забил Карим Бензема, воспользовавшийся грубейшей ошибкой вратаря гостей Пятова. А после перерыва хет-триком отметился Криштиану Роналду. Португалец два гола забил с пенальти (один судья назначил ошибочно) и третий гол - с игры.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

Лига чемпионов. 1-й тур.

Реал Мадрид - Шахтер - 4:0

ПСЖ - Мальме - 2:0

Вольфсбург - ЦСКА - 1:0

ПСВ - Манчестер Юнайтед - 2:1

Галатасарай - Атлетико - 0:2

Бенфика - Астана - 2:0

Манчестер Сити - Ювентус - 1:2

Севилья - Боруссия М - 3:0