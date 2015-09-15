Тренер "Динамо" Ребров перед матчем с "Порту": Будет важно сыграть организованно и компактно

Накануне стартового матча группового турнира Лиги чемпионов против португальского «Порту» в рамках регламентной пресс-конференции с журналистами пообщался главный тренер «Динамо» Сергей Ребров.

Говоря о сопернике, тренер киевлян отметил: "По сравнению с прошлым сезоном игра соперника практически не изменилась. По матчами, которые мы смотрели, могу сказать, что «Порту», как всегда, нашел достойную замену тем, кто ушел. На протяжении многих лет португальцы продают и покупают игроков большими группами, являются одним из наиболее активных игроков на трансферном рынке. Ничего не меняется в структуре игры, и это очень важно. Из тех матчей, которые я видел, ничего не изменилось – есть техничные футболисты, есть структура, которую мы видим и понимаем. Проанализировали игру команды, и, надеемся, завтра это нам поможет.

Завтра будет важно терпеть в обороне, играть у собственных ворот организованно и компактно. Такая команда, как «Порту», не прощают того, что могут простить нам в чемпионате Украины".

Анализируя потери в своем составе - травмы Сидорчука и Теодорчика, тренер отметил: "Тео, к сожалению, точно готов не будет. Он пропустил много времени, пока не провел ни одной игры, даже товарищеской. Но по тому, как он работает и прогрессирует, могу сказать, что вскоре мы увидим его на поле. Сергей уже работает несколько дней. Сегодня у нас еще одна тренировка, после которой мы определимся, будет ли он принимать участие в завтрашнем матче".

Отвечая на вопрос о том, как готовили защитников к противостоянию с фактурным Абубакаром, Ребров отметил: "В чемпионате Украины также достаточно высоких и агрессивных форвардов – к примеру, тот же Будковский. При этом он не только высокий, но еще и достаточно техничный, хорош в подыгрыше, причем не только в штрафной площадке. Мы это показывали ребятам, и, надеюсь, учтем это в завтрашней игре".

А на вопрос, какие испытывает эмоции тренер накануне дебюта в Лиге чемпионов ответил: "Наверное, мы все – тренеры и игроки – чувствуют ажиотаж перед игрой. Звонят люди, даже те, которых год не слышал до этого, с просьбой достать билеты. Надеюсь, завтра будет полный стадион, и я вижу по ребятам, что они это чувствуют. Помню свои эмоции, когда был игроком... Конечно, какие-то эмоции присутствуют, но с первым касанием мяча они исчезают. Сейчас есть волнение, завтра, возможно, оно будет еще большим. Но большинство из них имеют хорошую школу, играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы, играли с достойными соперниками. Выступая дома, «Динамо» не должно никого бояться, а показывать свою игру, учитывая при этом сильные и слабые качества соперника. При поддержке наших болельщиков, я уверен, мы должны показать достойную игру".

Как сообщал УНИАН, 16 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов "Динамо" - "Порту". Начало игры в 21.45.