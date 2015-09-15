"Реал" разгромил "Шахтер" в Юношеской лиге УЕФА

В Мадриде завершился матч Юношеской лиги УЕФА, в котором "Реал" принимал донецкий "Шахтер" и разгромил оппонента со счетом 4:0.

Судьба матча была решена уже в первом тайме.

Горняки сумели продержаться на равных лишь первые 27 минут игры. А на 28-й Ашаф Хамики точным ударом открыл счет. Спустя 4 минуты, на 32-й, Кристиан Седрес удвоил преимущество своей команды и судьба матча была предрешена.

Во втором тайме, на 59-й минуте Алейкс Фебас довел счет до крупного, а последний гол в этом матче на 83-й минуте забил Алехандро Сальто.

В параллельном матче французский ПСЖ и шведский "Мальме" сыграли вничью, 0:0.

Таким образом, после 1-го тура горняки занимают последнее место в турнирной таблице Группы А Юношеской лиги УЕФА.