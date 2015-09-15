Евробаскет-2015 установил новый рекорд посещаемости матчей
16:31, 15 сентября 2015Спорт
230
На турнир уже продано более полумиллиона билетов.
Евробаскет уже побил рекорд посещаемости / neomedia.info
На матчи чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд уже продано 560 тыс. билетов, сообщает Sportando.com.
В рамках соревнований, которые еще в самом разгаре прошли только матчи группового раунда (в Германии, Латвии, Франции и Хорватии), а также первой стадии плей-офф - 1/8 финала (все игры плей-офф проходят во Франции).
Для сравнения, общая посещаемость всех матчей Евробаскета-2011 составила 357 тыс. человек, а Евробаскет-2013 посмотрели лишь 328 тыс.
Чемпионат Европы по баскетболу проходит с 5 по 20 сентября. Сборная Украины выбыла из борьбы по итогам группового этапа, где одержала только 1 победу при 4 поражениях и заняла последнее 6-е место в турнирной таблице.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter