Евробаскет-2015 установил новый рекорд посещаемости матчей

На матчи чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд уже продано 560 тыс. билетов, сообщает Sportando.com.

В рамках соревнований, которые еще в самом разгаре прошли только матчи группового раунда (в Германии, Латвии, Франции и Хорватии), а также первой стадии плей-офф - 1/8 финала (все игры плей-офф проходят во Франции).

Для сравнения, общая посещаемость всех матчей Евробаскета-2011 составила 357 тыс. человек, а Евробаскет-2013 посмотрели лишь 328 тыс.

Чемпионат Европы по баскетболу проходит с 5 по 20 сентября. Сборная Украины выбыла из борьбы по итогам группового этапа, где одержала только 1 победу при 4 поражениях и заняла последнее 6-е место в турнирной таблице.