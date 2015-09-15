Владимир Кличко возглавил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории

В первой пятерке также представлены боксеры из Казахстана, Мексики, России и Филиппин.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимир Кличко возглавил независимый компьютерный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории, сообщает сайт Официального фан-клуба братьев Кличко. На данный момент первая пятерка рейтинга BoxRec P4P выглядит следующим образом: 1. Владимир Кличко, Украина, супертяжелый вес. 2. Геннадий Головкин, Казахстан, средний вес. 3. Сауль Альварес, Мексика, средний вес. 4. Сергей Ковалев, Россия, полутяжелый вес. 5. Мэнни Пакьяо, Филиппины, полусредний вес.

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