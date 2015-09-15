Федерация баскетбола Украины разъяснила свою позицию относительно использования бренда "Динамо" (Киев)

ФБУ отмечает, что является самостоятельной и обособленной общественной организацией и не имеет какого-либо управленческого или иного распорядительного влияния на другие самостоятельные общественные организации, в том числе и на «Баскетбольную команду «Динамо» Киев», сообщает пресс-служба ФБУ.

Вместе с тем, Федерация баскетбола Украины не намерена повторно регистрировать общественную организацию «Баскетбольная команда «Динамо» Киев», поскольку под таким названием она уже зарегистрирована Печерской районной в городе Киеве государственной администрацией еще 09 апреля 1999 года.

ФБУ уверена, что в дальнейшем совместные усилия, объединения болельщиков и «фанов» будут направлены только на уважение к отечественному спорту – футболу, баскетболу, и т. п, на уважение спортивных историй и традиций «Динамо» (Киев). "Это значительно расширит круг поклонников украинского футбола и баскетбола, предоставит возможность полностью заполнить трибуны стадионов во время футбольных баталий на стадионах, а при «неблагоприятной» погоде и зимой – баскетбольные площадки", - говорится в заявлении ФБУ.

11 сентября президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис направил официальное письмо Министру молодежи и спорта Украины Игорю Жданову и президенту Федерации баскетбола Украины Михаилу Бродскому относительно попыток начала регистрации баскетбольного клуба "Динамо" (Киев). В своем письме Суркис отмечал, что ФК "видит в этом попытку нечестного и неправомерного использования бренда". Также в письме отмечалось, что ФК "Динамо" (Киев) является абсолютным владельцем бренда, названия и знаков для товаров и услуг.