Федерация баскетбола Украины разъяснила свою позицию относительно использования бренда "Динамо" (Киев)
Федерация баскетбола Украины ответила президенту ФК «Динамо» (Киев) Игорю Суркису на письмо относительно использования названия Баскетбольный клуб «Динамо» (Киев).
ФБУ отмечает, что является самостоятельной и обособленной общественной организацией и не имеет какого-либо управленческого или иного распорядительного влияния на другие самостоятельные общественные организации, в том числе и на «Баскетбольную команду «Динамо» Киев», сообщает пресс-служба ФБУ.
Вместе с тем, Федерация баскетбола Украины не намерена повторно регистрировать общественную организацию «Баскетбольная команда «Динамо» Киев», поскольку под таким названием она уже зарегистрирована Печерской районной в городе Киеве государственной администрацией еще 09 апреля 1999 года.
ФБУ уверена, что в дальнейшем совместные усилия, объединения болельщиков и «фанов» будут направлены только на уважение к отечественному спорту – футболу, баскетболу, и т. п, на уважение спортивных историй и традиций «Динамо» (Киев). "Это значительно расширит круг поклонников украинского футбола и баскетбола, предоставит возможность полностью заполнить трибуны стадионов во время футбольных баталий на стадионах, а при «неблагоприятной» погоде и зимой – баскетбольные площадки", - говорится в заявлении ФБУ.
11 сентября президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис направил официальное письмо Министру молодежи и спорта Украины Игорю Жданову и президенту Федерации баскетбола Украины Михаилу Бродскому относительно попыток начала регистрации баскетбольного клуба "Динамо" (Киев). В своем письме Суркис отмечал, что ФК "видит в этом попытку нечестного и неправомерного использования бренда". Также в письме отмечалось, что ФК "Динамо" (Киев) является абсолютным владельцем бренда, названия и знаков для товаров и услуг.