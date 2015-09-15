Теннисистка Бондаренко выиграла стартовый матч на турнире в Токио

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, сообщает Большой теннис Украины.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) испанка на данный момент занимает 12-ю строчку, а украинка - 85-ю. Для украинки это уже вторая победа над испанкой - Бондаренко взяла верх в их первом противостоянии в 2011 году в Бадгастайне (Австрия).

Во втором раунде украинская теннисистка сыграет с Ярмилой Гайдошовой. Представительница Австралии ранее обыгрывала Бондаренко в их единственном матче состоявшемся в Люксембурге еще в 2005 году.

В то же время, на параллельно проходящем турнире в Квебеке (Канада), другая украинка Екатерина Козлова с разгромным счетом проиграла Тамире Пашек из Австрии - 1:6, 1:6.