Мадридский "Реал" лишился звания самого дорого клуба мира

Клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Даллас Ковбойс" был назван самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes, сообщет ТАСС, со ссылкой на редакцию журнала.

Ранее это звание принадлежало испанскому футбольному клубу "Реал".

Предыдущая версия рейтинга была составлена в середине июля. Тогда издание оценило мадридский клуб в $3,26 млрд. На данный момент "Даллас" оценивается в $4 млрд.

Третье и четвертое места в списке самых дорогих клубов делят еще один представитель НФЛ "Нью-Ингленд Пэтриотс" и клуб Национальной бейсбольной лиги "Нью-Йорк Янкиз" (оба - 3,2 млрд). На пятом месте находится испанский футбольный клуб "Барселона" (3,16 млрд).