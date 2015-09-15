Ветеран "Шахтера" Воробей: Испанские команды подходят дончанам по стилю игры

Ветеран донецкого "Шахтера" Андрей Воробей, выступавший в команде на протяжении 10 лет, перед игрой с "Реалом" отметил, что испанские команды подходят по стилю игры горнякам, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

В частности, Воробей отметил: "С мадридской командой мы еще ни разу не встречались. Это определенно один из сильнейших соперников в Лиге чемпионов. Лично для меня не столько важно, с каким счетом закончится матч, сколько интересно посмотреть саму игру. Хочу увидеть, на что «Шахтер» способен в подобных поединках".

Касательного того, на каких компонентах игры, кроме защиты, следует сделать акцент, чтобы показать достойный футбол в Мадриде, Воробей отметил: "Индивидуальная опека, например, вряд ли чем-то поможет. Испанские команды «Шахтеру» подходят по стилю, «горняки» могут им противостоять. Они играют похожим образом. Дончанам тяжелее справляться с немецкими или итальянскими коллективами. Думаю, подопечным Мирчи Луческу надо действовать, как в выездном матче с «Рапидом»: тактически грамотно, четко, аккуратно, не уступая в борьбе".

Кроме того, ветеран горняков особо отметил настрой на предстоящий матч: "С «Реалом» играешь не каждый день, для некоторых, может, это будет единственный матч со «сливочными» в карьере. Так что ребята настроятся и будут отдаваться на сто процентов. Если удастся сконцентрироваться, то у мадридцев могут быть проблемы".

А касательно действий игроков атакующего плана в обороне, таких как Тейшейра и Тайсон, экс-игрок горняков считает: "В Вене они отбирали мячи в собственной штрафной площадке. Так что с этим у ребят проблем не возникнет. Но я считаю, что им не стоит полностью зацикливаться на обороне. Это те игроки, которые свой потенциал должны реализовывать впереди. Им надо искать пространство для контратак".

Как сообщал УНИАН, матч "Реал" - "Шахтер" состоится 15 сентября в Мадриде. Начало игры в 21.45 по киевскому времени.