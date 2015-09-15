Игрокам "Челси" запретили шутить на тренировках

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью запретил игрокам лондонской команды шутить во время тренировок, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

Такое решение 52-летний португальский специалист принял из-за неудачного старта «синих» в чемпионате страны — лондонцы занимают 17-е место после пяти туров. По мнению Моуринью, футболисты должны полностью сконцентрироваться на тренировочном процессе, чтобы исправить ситуацию.

Старт в нынешнем чемпионате Англии стал худшим для «Челси» за последние 29 лет. В пяти встречах команде Моуриньо удалось набрать лишь четыре очка.

В среду, 16 сентября, «синие» стартуют в групповом турнире Лиги чемпионов домашним матчем с израильским «Маккаби». Также в этой групее выступают киевское "Динамо" и португальский "Порту".

В субботу, 19 сентября, команда Моуринью в 6-м туре первенства страны проведет дома принципиальный матч с «Арсеналом».