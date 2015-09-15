Лига чемпионов, 1-й тур, "Реал" - "Шахтер" - 4:0: онлайн-трансляция

Это будет стартовая игра нового сезона в основном турнире ЛЧ.

На предварительных стадиях "Шахтер" сначала выиграл у турецкого "Фенербахче" из Стамбула с общим счетом 3:0 (0:0 в гостях и 3:0 дома) в третьем отборочном раунде, а в раунде плей-офф одолел австрийский "Рапид" (Вена). Горняки не без труда выиграли в Австрии (1:0), после чего сумели не уступить дома - 2:2.

Год назад в первом туре группового этапа "Шахтер" сыграл вничью с "Атлетиком" в Бильбао - 0:0. А в первом туре группового этапа Лиги чемпионов-2013/14 "Шахтер" со счетом 2:0 обыграл на выезде "Реал Сосьедад". В девяти гостевых встречах с испанскими клубами горняки добились двух побед при двух ничьих и пяти поражениях. В семи первых матчах основной сетки Лиги чемпионов "Шахтер" отпраздновал пять побед.

Наконец, в 2009 году "Шахтер" с минимальным счетом уступил "Барселоне" в матче за Суперкубок УЕФА в Монако - 0:1 в дополнительное время.

Лучшее достижение "Шахтера" в Лиге чемпионов - 1/4 финала. До этой стадии он дошел в сезоне 2010/11.

Касательно "Реала", то десятикратный обладатель Кубка чемпионов победил во всех домашних матчах на групповом этапе прошлого и позапрошлого розыгрыша. При этом в трех поединках мадридцы каждый раз забивали десять мячей. Их серия из 11 победных матчей на родном газоне была прервана "Шальке-04". В ответной встрече 1/8 финала прошлого розыгрыша гельзенкирхенцы выиграли в гостях с минимальным перевесом - 4:3. Взяв верх в Мадриде, "Шальке" прервал также победную серию "Реала" из десяти матчей в турнире. Более того, "королевский клуб" потерпел первое поражение в 22 матчах Лиги чемпионов на "Сантьяго Бернабеу", 19 из которых заканчивались победами хозяев.

Что касается встреч с украинскими клубами, то "Реал" 5 раз встречался с киевским "Динамо" и однажды - с одесским "Черноморцем". При этом 5 из 6 раз "Реал" выигрывал по сумме двух матчей, проиграв лишь однажды - в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 1998/99 - 1:1 в Мадриде и 2:0 в Киеве. В последний раз "Реал" играл с украинским клубом в сезоне 2006/07, когда на групповом этапе обыграл "Динамо" в Мадриде с разгромным счетом 5:1, а матч в столице Украины завершился со счетом 2:2.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом считается "Реал", коэффициент на победу которого составляет 1,19 к 1. В то же время на ничью ставки принимаются из расчета 6,86 к 1, а на победу "Шахтера" - 11,56 к 1.

Матч "Реал" - "Шахтер" начнется в 21.45 по киевскому времени. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!

Стали известны стартовые составы команд:

Реал: 1. Навас К., 2. Варан, 11. Бэйл, 12. Марсело, 15. Карвахаль, 4. Серхио Рамос, 8. Кроос, 19. Модрич, 7. Роналду, 9. Бензема, 22. Иско

Запасные: 13. Касилья, 3. Пепе, 6. Начо, 14. Каземиро, 16. Ковачич, 21. Черышев, 20. Хесе Родригес

Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицкий, 66. Марсио Азеведо, 6. Степаненко, 11. Марлос, 29. Тейшейра, 8. Фред, 28. Тайсон, 21. Гладкий

Запасные: 32. Каниболоцкий А., 17. Малышев, 18. Ордец, 10. Бернард, 74. Коваленко Вик., 22. Эдуардо, 9. Дентиньо

Стартовый соперник в основном турнире ЛЧ у "Шахтера" - хуже некуда. Играть с "Реалом", да еще и в гостях, крайне неприятно. Тем не менее, горняки уже не раз за последние годы доказывали в матчах с записными фаворитами - ничего невозможного нет. Опыт выступлений в еврокубках, спокойствие и полная сосредоточенность - вот главные составляющие сегодняшнего возможного успеха "Шахтера". Плюс, разумеется, очень большая доля везения...

Поехали!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Горняки забрали мяч и попытались провести атаку - защитники заблокировали проход еще на подступах к штрафной площади.

2. Ответ "Реала" также неубедителен - спокойно команды начинают матч, присматриваются друг к другу.

3. Варан подключился к атаке и пробил с угла штрафной - чуть выше ворот. Первый опасный момент у хозяев поля.

4. Не менее опасный ответ "Шахтера" - Срна простреливал практически с лицевой линии вдоль ворот - Навас перехватил мяч.

5. Кроос грубо нарушает правила на Тайсоне в центре поля. Судья ограничивается профилактической беседой.

6. Роналду решил пробить из-за линии штрафной - мяч рикошетом уходит на угловой.

7. Угловой разыграли мадридцы - Варан головой ударил неточно.

8. Срна вновь навесил с фланга - Рамос головй вынес мяч от ворот.

9. Роналду навешивал с фланга на Марсело, тот еле дотянулся до мяча и пробил неудачно.

10. АЗЕВЕДО!!!! Ракицкий выдал шикарный пас на партнера, плюс споткнулся Карвахаль, опекающий Азеведо. Но, грубая ошибка при ударе...

11. Пока спокойная идет игра. Никто из соперников не нагнетает обстановку, не действует по максимуму...

12. Тейшейра попал во вне игры после паса из центра поля.

13. Бейл пяткой пробил по воротам после паса Корвахаля - мяч попадает к вратарю горняков.

14. БЕНЗЕМА!!! Первый супермомент у "Реала". После паса Роналду француз обыгрывает Пятова и бьет выше ворот...

15. "Реал" все больше наращивает свое преимущество...

16. Роналду бил по воротам с опасной дистанции - мимо.

17. Еще одна атака мадридцев - Кроос бьет мимо цели.

19. Пауза небольшая в игре, команды поочередно катают мяч в центре поля.

20. Тейшейра отдавал пас в быстрой контратаке горняков, но партнеры, похоже, его не поняли...

21. Быстрый гол в этом матче "Шахтер" не пропустил. И это уже большой плюс для команды Луческу.

22. Хороший контроль мяча у горняков, но Азеведо никак не может обострить ситуацию, находясь в выгодном положении на фланге.

23. Марсело пытался перехватить мяч у горняков, но упустил его в аут. Никак не может "Реал" вернуть инициативу.

24. Атака "Реала" - Иско пытался пробить, но у него это плохо получилось. Мяч у Пятова.

25. В ответной атаке Срна простреливал на Тейшейру, но тот пропустил мяч на... защитника "Реала".

26. Корвахаль отлично подключился к опасной атаке "Реала" - Ракицкий вовремя сориентировался и выбил мяч.

27. Пауза в игре - Бейл получил травму ноги.

28. Горняки не хотят атаковать даже когда соперник вдесятером. Спокойно контролируют мяч в центре поля.

29. Потеряли горняки мяч и едва не "привезли" себе атаку. Соперники ошиблись комбинируя на скорости.

30. ГОЛ... Бензема... 1:0...

31. Ракицкий и Пятов едва не столкнулись в воздухе, а вратарь, поймавший мяч, упустил его. Бензема оставало только не промахнуться по пустым воротам...

32. Замена у "Реала" - Ковачич вместе Бейла.

33. Предупреждение Степаненко - грубо нарушил правила на Роналду. Опасный штрафной для мадридцев.

34. Роналду вместо удара отдавал пас на Рамоса, а тот решил "рыбкой" влететь в штрафную и заработать пенальти. Рефери не поддался на провокацию.

35. Степаненко выбил мяч в подкате у игрока "Реала".

36. Перспективная комбинация Ракицкий - Тайсон - Азеведо завершается тем, что мяч уходит за лицевую линию...

37. Корвахаль наткнулся на игрока "Шахтера" и упустил мяч за лицевую линию...

38. Тейшейра отдал острый пас на Гладкого, который в борьбе с защитниками заработал аут у ворот "Реала".

39. Продолжает атаковать "Шахтер" - теперь Ракицкий зарабатывает опасный штрафной на фланге.

40. Тайсон подавал штрафной, мяч от игрока "Шахтера" уходит за лицевую линию. От ворот.

41. Модрич опасно пробивал с линии штрафной - мяч прошел рядом со штангой.

42. Азеведо оказался вне игры в потенциально опаснейшей атаке после паса Тейшейры.

43. Игроки "Реала" никуда не спешат - Пятов спокойно ликвидирует все полумоменты у своих ворот.

44. РОНАЛДУ!!! Марсело отдавал пас на португальца, грубо ошибся Кучер, но Роналду упустил мяч за линию ворот.

45. Судья добавил 1 минуту.

45+1. Роналду не сумел воспользоваться пасом из глубины поля, догнав мяч только у лицевой линии.

ПЕРЕРЫВ

Абсолютно спокойная игра и абсолютно глупый гол в "исполнении" Ракицкого и Пятова. Виноваты оба - и защитник, полезший непонятно куда, и вратарь, нелепо выпустивший мяч из рук. Это вдвойне обидно, учитыывая характер игры. Трудно предположить, как бы пошла игра, если бы не этот эпизод, когда бы "Реал" включил свою мощь и скорость и что бы из этого получилось или нет... Факт остается фактом, "Шахтер" уже в роли догоняющих.

Во втором тайме команда может удовлетвориться ролью проигравшего самому "Реалу" с минимальным счетом, а может и пойти ва-банк, попытаться создать проблемы мадридцам в обороне. Судя по тому, как вальяжно и благодушно настроен сегодня "Реал", второй вариант вполне может обернуться неожиданным успехом. А вот захочет ли рисковать "Шахтер"? Это зависит от игроков, их психологии и - самое главное - решимости Луческу. Только тренер сейчас, в раздевалке, может внушить команде мысли об атаке...

Ждем продолжения...

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

46. Замена в "Реале" - Пепе вместо Варана.

47. "Реал" сразу пошел в атаку - Бенема опасно навешивал с угла штрафной, но Пятов выбил мяч кулаком.

48. Вновь атака "Реала" и вновь Бензема выходит в отрыв и отдает пас на Роналду, тот упускает мяч в борьбе с Срной...

49. Игроки "Шахтера" по-прежнему "катают" мяч в центре поля...

50. Срна было приблизился к штрафнйо соперника. но попав под пресс защитников "Реала" отступил к центру.

51. Удаление Степаненко - грубая игра против капитана "Реала" Серхио Рамоса.

52. Горняки остались вдесятером против "Реала" и на его поле...

53. Карвахаль опасно простреливал в штрафную - горняки выбили на угловой.

54. Пенальти. Мяч попал то ли в руку, то ли в спину Срне. Роналду вроде как попал в спину. Несправедливость...

55. ГОЛ... Роналду... 2:0... С пенальти которого не было... Судья, который за линией ворот стоит "подсобил" горнякам.

56. Модрич грубо нарушил правила в центре поля. Штрафной в пользу горняков.

57. ГЛАДКИЙ!!!! Шикарный момент у игрока "Шахтера", но он не попадает как следует по мячу.

58. Иско бьет по воротам горянков - выше.

59. Замена в "Реале" - Начо вместо Рамоса.

60. Предупреждение Срне - вновь Роналду сбили в опасной близости от ворот горняков.

61. Роналду бьет со штрафного выше ворот.

62. Марсело запутался в ногах защитников горняков и не сумел развить атаку "Реала".

63. ЕЩЕ ОДИН ПЕНАЛЬТИ - рукой сыграл Тайсон.

64. ГОЛ... Роналду... 3:0.

65. М-да. Ну совсем все сегодня против горняков...

66. Редкая атака горняков - Срна пытался навесить с фланга в штрафную, но его действия заблокировали защитники.

67. Замена у "Шахтера" - Малышев вместо Тайсона.

68. Тейшейра не смог подхватить передачу с фланга и продолжить атаку горняков, мяч ушел в аут.

69. Непонимание между Иско и Роналду спасет горняков от четвертого гола в свои ворота...

70. Красивая атака мадридцев и красивый удар Бензема - чуть выше ворот.

71. Иско не смог отдать мяч ни на Бензема, ни на Роналду. В итоге, мяч оказался у Пятова.

72. Горняки получив мяч вновь катают его в центре поля...

73. Роналду не сумел сделать хет-трик - пробил с линии штрафной мимо ворот.

74. Непонимание между игроками "Реала" приводит к угловому у ворот мадридцев.

75. Замена в "Шахтере" - Коваленко вместо Марлоса.

76. Предупреждение Кучеру - нарушение на Марсело.

77. Бензема замыкал шикарный пас Иско с фланга - удар головой чуть выше ворот.

78. Малышев пошел вперед и пробил по воротам "Реала" - выше ворот.

79. Предупрежедение Малышеву - грубо сбил Карвахаля.

80. Роналду пробил штрафной - мяч рикошетом от стенки уходит на угловой.

81. Гол... Роналду делает хет-трик... 4:0...

82. После розыгырша углового Марлос с лета пробил по воротам - Пятов отбил. Роналду был первым на добивании и головой отправил мяч в ворота.

83. Замена в "Шахтере" - Бернар вместо Гладкого.

84. Бензема шикарный удар наносит - Пятов на месте.

85. Угловой мадридцы не смогли как следует разыграть. Фол в атаке.

86. И вновь "Шахтер" получив мяч "возит" его в центре поля. Да что ж такое...

87. В атаке "Реала" Роналду проиграл Коваленко борьбу на фланге.

88. Горняки в кои-то веки дошли до штрафной соперника - Карвахаль спокойно отобрал мяч и нейтрализовал опасность.

89. Теперь "Реал" возит мяч на половине поля соперника.

90. Судья добавил 3 минуты к основному времени матча. Это тот случай, чтобы спросить: зачем?

90+1. Ковачич бьет по воротам с дальней дистанции - Пятов на месте.

90+2. НАВАС!!! Спасает голкипер "Реала" свою команду после удара Тейшейры и рикошета...

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Спасибо за внимание!