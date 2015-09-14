СМИ: дело о коррупции в ФИФА будет расширено

По ее словам, можно ожидать выдвижения новых обвинений, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Министр не назвала каких-либо фамилий или сроков выдвижения обвинений.

Линч приняла участие в совместной пресс-конференции в Цюрихе со своим швейцарским коллегой Михаэлем Лаубером, сообщившим, что прокуратура Швейцарии провела обыски по нескольким адресам в рамках этого расследования.

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В мае американские прокуроры обвинили девять членов руководства ФИФА в вымогательстве, отмывании денег и мошенничестве. Как подозревается, они организовали работавшую в течение двух десятилетий коррупционную схему, позволявшую брать многомиллионные взятки