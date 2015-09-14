Иванчук и Эльянов выиграли первые партии 1/32 финала Кубка мира по шахматам

В Баку завершились первые партии 1/32 финала Кубка мира по шахматам, где свои партии выиграли украинцы Василий Иванчук и Павел Эльянов, сообщает официальный сайт турнира.

Иванчук черными играл против Максима Родштейна из Израиля, сумел надежно выстроить оброну и, в свою очередь, воспользовался ошибкой соперника в атаке - 0:1.

В партии же Эльянова против Александар Ипатова из Турции украинцу белыми удалось провести мощную атаку и одержать победу с позиции силы.

В свою очередь, Александр Арещенко и Левон Аронян (Армения) сыграли вничью, Веи И (Китай) одолел белыми Юрия Вовка - 1:0, а Антон Коробов белыми уступил Дмитрию Андрейкину (Россия) - 0:1.

Кубок мира по шахматам проходит в Баку (Азербайджан) с 10 сентября по 5 октября.