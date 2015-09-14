Луческу перед игрой с "Реалом": Если бы играли в Донецке, то начинали со счета 1:0

В Мадриде, накануне матча 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА "Реал" - "Шахтер" состоялась предматчевая пресс-конференция главного тренера украинской команды Мирчи Луческу, который оценил предстоящее противостояние.

В частности, тренер горняков отметил: "Если бы мы играли в Донецке, то начинали бы матч со счета 1:0. К сожалению, уже полтора года мы не играем на родном стадионе, надеемся, что когда-нибудь мы вернемся домой. Сложно быть не рядом с нашими болельщиками, большинство времени проводим в самолетах. Мы встречаем наших болельщиков в других городах, но их очень мало. Мне приходится быть не только тренером, но и мотиватором, чтобы держать игроков под напряжением. Я привык к работе с молодыми футболистами. К молодежи надо относиться по-другому. В каком-то плане даже воспитывать. Мне нравится передавать им свой опыт".

Отвечая на вопрос о том, на что рассчитывает главный тренер горняков в нынешней, шестой по счету для команды ЛЧ, Луческу заметил: "Главное – оставить хорошее впечатление о себе в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Мы очень уважаем «Реал» Мадрид и игроков команды. Уверен, что мы сыграем достойно и хорошо. Я говорил, что приходится постоянно атаковать. Не то чтобы мы не умели обороняться, просто мы мало обороняемся, потому что соперники мало атакуют. Проблема в том, что мы в который раз начинаем Лигу чемпионов с выездного матча. «Реал» и ПСЖ в этом плане имеют определенное преимущество".

А говоря о потерях в межсезонье Луиса Адриано и Дугласа Косты тренер отметил: "Нам в любом случае нужно поддерживать имидж «Шахтера» на международном уровне. Нас многие считают ведущим клубом Восточной Европы. Наша игра может пострадать от этих трансферов, но из-за ситуации на востоке Украины мы не покупали новых игроков. Пытаемся ориентироваться на молодых украинских игроков. Доверять тем, кто были и сейчас находятся с нами. Они ничем не слабее тех, кто ушел. Я верю в своих игроков, несмотря на те условия, которые сложились в стране".

Как сообщал УНИАН, 15 сентября "Шахтер" проведет матч 1-го тура Лиги чемпионов в Испании против мадридского "Реала",