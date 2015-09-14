Все три участника теннисного US Open от Украины поднялись в мировом рейтинге

Ассоциация теннисистов-профессионалов обновила рейтинг сильнейших игроков планеты по итогам Открытого чемпионата США, где трое участников соревнований от Украины улучшили свои позиции, сообщается на официальном сайте АТР.

Александр Долгополов с 39-го места поднялся на 35-е (+4 позиции), Сергей Стаховский переместился с 60-й на 53-ю строчку (+7), а Илья Марченко - со 120-го на 117-е место.

Лидером рейтинга по-прежнем остается серб Новак Джокович, который и выиграл прошедший US Open. За ним идет финалист соревнований Роджер Федерер (Швейцария), третий – Энди Маррей (Великобритания).

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат США проходил в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.