Все три участника теннисного US Open от Украины поднялись в мировом рейтинге
17:31, 14 сентября 2015Спорт
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Свои позиции в рейтинге улучшили Александр Долгополов, Сергей Стаховский и Илья Марченко.
Александр Долгополов / Reuters
Ассоциация теннисистов-профессионалов обновила рейтинг сильнейших игроков планеты по итогам Открытого чемпионата США, где трое участников соревнований от Украины улучшили свои позиции, сообщается на официальном сайте АТР.
Александр Долгополов с 39-го места поднялся на 35-е (+4 позиции), Сергей Стаховский переместился с 60-й на 53-ю строчку (+7), а Илья Марченко - со 120-го на 117-е место.
Лидером рейтинга по-прежнем остается серб Новак Джокович, который и выиграл прошедший US Open. За ним идет финалист соревнований Роджер Федерер (Швейцария), третий – Энди Маррей (Великобритания).
Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат США проходил в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.
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