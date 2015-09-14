Тренер "Реала" Бенитес накануне матча ЛЧ с "Шахтером": У нас не самая простая группа

Перед стартовым матчем Лиги чемпионов УЕФА "Реал" - "Шахтер" главный тренер мадридского кулба Рафаэль Бенитес высоко оценил "Шахтер" и остальных соперников по группе, сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

В частности, Бенитес отметил: "Шахтер" - хорошая команда. У нас не самая простая группа. В любом случае я считаю, что это великий клуб, с тренером, у которого огромнейший опыт и который всегда старается – даже с новыми игроками, которые постоянно вливаются в «Шахтер», – добиваться высоких целей! Мы знаем, что футболисты, которые приходят в эту команду, а потом ее покидают, становятся намного лучше. Знаю, что здесь выступают скоростные игроки. Это достаточно сложная команда для нас! Мы стараемся быть сконцентрированными и, естественно, рассчитываем на все сто процентов. Сравнить «Шахтер» с какой-то испанской командой? Даже и не знаю с кем. Может быть, я хотел бы провести параллель с «Галатасараем». Клуб, в котором играют отличные футболисты. И если у них все получается в матче, то это очень опасная команда. Тем более учитывая, что у «Шахтера» молодые талантливые исполнители".

Во время пресс-конференции Бенитесу напомнили, что в рамках еврокубков будучи тренером разных команд он не раз встречались с украинскими клубами. Более того, они создали проблемы и команда под руководством Бенитеса не смогли выйти в финал Лиги Европы. На вопрос, будет ли в завтрашней игре присутствовать элемент сатисфакции, тренер ответил: "Нет-нет. В любом случае каждый сезон уникален. Мы не можем так сравнивать. Сейчас я тренер «Реала» и мы будем играть на «Сантьяго Бернабеу». Поэтому нужно забыть то, что было раньше, и сконцентрироваться исключительно на завтрашнем противостоянии. Для нас это вызов: мы стартуем в Лиге чемпионов с домашнего матча! И огромная ответственность – болельщики должны быть довольны".

А рассуждая о том, что «Реал» десять раз выигрывал Лигу чемпионов и о своих чувствах теперь, тренер команды заметил: "Я чувствую вызов. Мы должны выигрывать в каждом матче, а не просто завоевать какой-то Кубок или победить в соревновании. Должны с нашей ментальностью поменять настрой и действовать от игры к игре. Конечно же, мне нравится и Лига чемпионов, и Кубок, но мы не можем выбирать что-то одно. Поэтому я стараюсь одержать победу в одном конкретном поединке и, повторюсь, действовать от матча к матчу".

Как сообщал УНИАН, матч "Реал" - "Шахтер" состоится 15 сентября в Мадриде.