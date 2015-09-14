Украинские болельщики подписываются сразу под двумя петициями президенту за предоставление гражданства бразильцу Тайсону

Сразу две петиции с просьбой предоставить гражданство Украины бразильскому футболисту Тайсону зарегистрированы на сайте президента Украины.

Одна из них, появившаяся 10 сентября, собрала всего 36 подписей, вторая - за 13 сентября, уже набрала 258 подписей. Число подписей постоянно растет.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон может стать гражданином Украины, если одна из петиций с просьбой представить ему гражданство соберет 25 тысяч посещений и президент Украины после рассмотрения удовлетворит это прошение.

Ранее сам футболист высказал желание выступать за сборную Украины, если он обретет такую возможность.

По правилам ФИФА, каждая сборная может привлечь в свои ряды игрока из другой страны. Для этого игрок должен получить гражданство страны, под эгидой ассоциации которой футболист намерен выступать, а во-вторых - прожить на территории страны пять лет и более. Обойти второе условие можно лишь в случае если игрок, кто-то из его биологических родителей или бабушка с дедушкой родились в этой стране.

Тайсон выступает за украинские клубы ("Шахтер" и "Металлист") с 2010 года.