Легкоатлеты Бондаренко и Лупу стали победителями международных турниров в Польше и Франции

Украинские легкоатлеты Наталья Лупу и Богдан Бондаренко выиграли в своих дисциплинах в соревнованиях, которые состоялись в Париже и Варшаве.

Ежегодные соревнования для национальных сборных DécaNation 13 сентября принимал Париж, где сборная Украины заняла четвертое место (72 очка). Первую тройку составили США (131,5), Россия (120,5) и Франция (86). Позади нашей сборной — Китай, Япония и Италия.

Лучше всех из украинцев выступила Наталья Лупу. Она победила в беге на дистанцию 800 метров — 2.01,96 мин. Мария Шаталова финишировала второй в беге на 3000 метров с препятствиями (9.44,47 мин). Тройку лучших замкнули Наталья Пигида в беге на 400 метров (52,15 сек), Анна Плотицына в беге на 100 метров с барьерами (13,23 с) и Оксана Окунева в прыжках в высоту (1,88 м).

В свою очередь, Богдан Бондаренко победил на турнире Мемориал Камилы Сколимовской в Варшаве. Для победы ему было достаточно преодолеть плланку на высоте 2,26 см. У Дональда Томаса с Багамских островов второе место и 2,22 см.