База Шахтера привела в восторг десант из Петербурга

Спортивно-тренировочную базу ФК "Шахтер" (Донецк) 23 апреля посетили представители ФК "Зенит" с целью "перенять опыт".

Как рассказал пресс-службе ФК "Шахтер" генеральный директор спортивной базы ФК "Зенит" Вадим Жигунов, "мы приехали сюда, как говорится, перенимать опыт, ознакомиться с тем, как на базе функционируют все комплексы, каковы сооружения, мощности, нагрузки". "То есть, посмотреть все в целом и оценить при своем строительстве положительный опыт базы "Шахтера", - сказал В. Жигунов.

По словам представителя "Зенита", он с коллегами "пообщался с местными специалистами, они нам все подробно рассказали и показали".

"Скажу без лести, база очень хороша. Можно сказать, европейского уровня. Есть что применить у нас в Питере", - сказал В. Жигунов.

На вопрос, на базах каких европейских клубов также намерены побывать представители "Зенита", В. Жигунов ответил, что в этом числе испанские "Реал" и "Барселона", английский "Арсенал".

В заключение у гостей из Петербурга спросили, чтобы они не взяли в свой "багаж" из опыта спортбазы "Шахтера".

С улыбкой "зенитовцы" ответили, что им не по душе наш климат. "У вас летом очень жарко и ветрено, а значит, необходимы большие объемы воды для полива. Содержать поля в нормальном состоянии при таких условиях крайне сложно. Но у вас получается", - сказал В. Жигунов.

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