"Карпаты" и "Заря" сыграли вничью в центральном матче дня Премьер-лиги

Во Львове завершился матч 7-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали луганскую "Зарю" и сыграли вничью - 1:1.

Это был центральный матч тура, в котором встречались команды занимающие 4-е и 6-е места в турнирной таблице.

Стоящие выше в классификации луганчане мощнее начали матч и на 12-й минуте, уже находясь в меньшинстве, открыли счет. После аута Филипп Будковский головой сбросил мяч, а Александр Караваев на скорости ворвался в штрафную и пробил точно в дальний угол. За три минуты до этого, на 9-й, еще один игрок "Зари" Михаил Сиваков получил красную карточку. Игрок "Карпат" Тарас Худобяк по центру врывался в штрафную, и Сиваков завалил соперника на газон - фол последней надежды.

Луганчане удерживали свое преимущество вплоть до середины второго тайма. Но, на 65-й минуте Игорь Худобяк выровнял положение. После фланговой передачи Дениса Кожанова справа Худобяк головой отправил мяч в ворота.

Таким образом, обе команды потеряли по 2 важнейших очка и ухудшили свое положение в таблице. "Заря" набрала 12 очков и опустилась с 4-го на 5-е место, пропустив вперед луцкую "Волынь" (14), а "Карпаты" с 10-ю очками опустились на 7-е место, пропустив на 6-е полтавскую "Ворсклу" (11).

Ранее сегодня "Волынь" выиграла в Одессе у "Черноморца" (2:1), а "Ворскла" также на выезде обыграла "Сталь" из Днепродзержинска - 2:1.

Лидерами турнирной таблицы чемпионата после 7-ми туров остаются киевское "Динамо" (19), донецкий "Шахтер" (16) и днепропетровский "Днепр" (14).