Ирину Дерюгину дисквалифицировали: 8 лет без гимнастики

Международная федерация гимнастики (FIG) "с сожалением" сообщила о дисквалификации Ирины Дерюгиной. Украинка исключена из технического комитета FIG, у нее отбирают судейскую лицензию и запрещают участвовать в любых мероприятих FIG, в том числе как члену делегации. Все это — аж на 8 лет! До конца олимпийского цикла 2012-2016.

В заявление FIG перечисляются пункты Дисциплинарного кодекса, которые нарушила украинский тренер и вице-президент национальной федерации.

"Это начало борьбы за олимпийское золото Игр-2008 в Пекине", — слова Ирины Ивановны, которые появились в интернете. "Никаких комментариев. Ни сегодня, ни завтра. Пока не вернется из-за границы президент нашей федерации Виктор Корж. Тогда мы озвучим нашу позицию", — сказала вчера Дерюгина. Помощник президента федерации подвердил лишь, что тот сейчас за рубежом, и его возвращения ждут в четверг.

FIG готова принять апелляцию в течение 21 дня. Ну а пока, в Пекин-2008 Ирине Ивановне ход заказан. Где ее воспитанница Анна Бессонова — среди главных претенденток на "золото" в художественной гимнастике. На последнем чемпионате мира — в 2007 году в Греции, Аня выиграла абсолютное первенство, опередив россиянок Веру Сесину и Ольгу Капранову.

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