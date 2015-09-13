УПЛ, 7-й тур, "Карпаты" - "Заря": онлайн-видеотрансляция

Сегодня во Львове проходит заключительный матч 7-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают на своем поле луганскую "Зарю".

В этой игре сошлись 6-я и 4-я команды турнирной таблицы УПЛ.

До предыдущего сезона поездки луганчан во Львов были одними из наименее привлекательных путешествий, ведь практически не приносили очков и вовсе бесполезно было рассчитывать на выигрыш - 2 ничьи при 10 поражениях. Однако наивысший успех «Зари» (4-е место в итоговой таблице сезона 2014/15) не обошелся без новой страницы и в отношениях с «Карпатами» - победа во Львове со счетом 2:1. Сегодня же, когда подопечные Юрия Вернидуба снова вынуждены углубиться во внутренние украинские дела оступившись в еврокубках, перед «Карпатами» возникает очень серьезная проверка.

Сверхуспешный старт галичан не получил продолжения в гостевых матчах против «Динамо» и «Днепра», хотя последний поединок стоит записать в актив. Но дома львовяне еще очков не теряли – поэтому спрашивать с них будут строго и в воскресенье. Есть и уникальные черты у участников этого противостояния. Так, «Карпаты» - единственные в соревнованиях нынешнего сезона, кто еще не играл вничью, а «Заря» вместе с «Динамо» обладает самой надежной защитой (лишь 2 пропущенных мяча за 6 туров).

Подготовку к этому туру в паузе команды провели по-разному: «зелено-белые» отдали предпочтение внутреннему спаррингу, а вот «Заря» без многих своих сборников минимально одолела «Ильичевец» - 2:1.

На котировках букмекерских контор фаворитом с минимальным преимуществом считается "Заря". На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2,44 к 1, в то время как на победу "Карпат" - 2,79 к 1, а на ничью - 3,11 к 1.

Матч "Карпаты" - "Заря" начнется в 19.30. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.