УПЛ, 7-й тур, "Черноморец" - "Волынь": онлайн-видеотрансляция

Сегодня в Одессе проходит матч 7-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Черноморец" принимает луцкую "Волынь".

Встречаются команды, занимающие предпоследнее 13-е и 5-е места в турнирной таблице Премьер-лиги.

Сегодняшнее состояние дел «Черноморца» не позволяет аргументированно ссылаться на историческое преимущество «моряков» над тем или иным противником. Например, с «Волынью» этот баланс выглядит очень привлекательно 14 побед при 7 ничьих и 3 поражениях. Однако сейчас одесситы отстают, забыв про победы как таковые и крайне редко огорчая оппонентов забитыми голами. В частности, и в последнем свидании пары весной в Луцке гости не забили, но получили результативную ничью благодаря автоголу лучан. Продолжать рассчитывать на автоголы, пожалуй, не стоит. Поэтому Александр Бабич имел время для усиления командной игры, однако в уже хорошо известном составе, где преимущественно молодежь. Именно в ходе подготовки к приему лучан «Черноморец» уступил (0:2) старому знакомому – Роману Григорчуку, который привозил в Украину азербайджанскую «Габалу».

В свою очередь, «Волынь» тихой поступью находится на уровне 3-5-й команд соревнований и на кураже вполне способна закрепиться в группе лидеров, что в дальнейшем может помочь поставить перед коллективом более конкретные задачи, чем это происходило в течение последних лет.

На котировках букмекерских контор фаворитом считается "Волынь", на победу которой ставки принимаются с коэффициентом 2,03 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из рассчета 3,46 к 1, а на победу одесситов - 4 к 1.

Матч "Черноморец" - "Волынь" начнется в 17.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.