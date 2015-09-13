Боксер Мейвезер выиграл у Берто и завершил карьеру без поражений

Американский боксер Флойд Мейвезер провел свой последний 49-й бой на профессиональном ринге, одержав победу над Андре Берто и, таким образом, ушел с ринга непобежденным. Мейвезер выиграл все 49 боев в профи.

Американец повторил рекорд другого своего соотечественника Рокки Марчиано, который в свое время также провел 49 боев за карьеру и все выиграл. Правда, на счету Марчиано 43 нокаута, в то время как у Мейвезера 26 досрочных побед.

Мейвезер, следуя своей тактике, проводил бой в обороне и набирал очки за счет точных ударов. Правда в середине боя Берто его спровоцировал на удары ниже пояса и прочие грязные приемы. Впрочем, после того как судья несколько раз остановил бой и провел беседы с оппонентами, ситуация немного успокоилась.

В итоге, 12-раундовый бой завершился победой Мейвезера единогласным решением судей - 120-108, 118-110 и 117-111.

У Мейвезера есть шанс побить рекорд Марчиано и установить новый рекорд в том случае если он передумает завершать карьеру и успешно проведет еще хотя бы один бой.