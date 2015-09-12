В Киеве дан старт Всеукраинскому Олимпийскому уроку

Грандиозный спортивный праздник, инициированный Национальным олимпийским комитетом Украины совместно с Министерством молодежи и спорта Украины, Министерством образования и науки Украины при поддержке городских и областных госадминистраций, уже в одиннадцатый раз посетил столицу нашей страны. В этом году традиционно любителей спорта и активного образа жизни ждала насыщенная и интересная программа.

Старт Всеукраинскому Олимпийскому уроку дал символический школьный звонок. Более чем 60 спортивных мини-площадок по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам спорта гостеприимно принимали всех желающих испытать собственные силы под руководством известных атлетов.

«Беря начало в Киеве, Олимпийский урок традиционно будет шагать по всем уголкам нашей страны. Уже по доброй традиции он откроет для каждого уникальный мир спорта, расскажет об истории олимпийского движения, даст возможность пообщаться с выдающимися спортивными личностями», - сказал во время праздника президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Вместе с прославленными олимпийцами – Натальей Добрынской, Еленой Костевич, Алексеем Торохтием, Ириной Мерлени, Анной Сорокиной, Еленой Говоровой, Ильей Квашой, Викторией Терещук и другими любители спорта приняли участие в разминке Do like Olympians и олимпийском флеш-мобе.

После этого, кроме мастер-классов по различным видам спорта, для гостей праздника – взрослых и маленьких – были устроены многочисленные конкурсы, эстафеты, викторины, розыгрыш олимпийских сувениров.

Стартовав в Киеве, Олимпийский урок теперь пойдет в регионы нашей страны, где тысячи школьников получат возможность познакомиться и пообщаться с олимпийскими чемпионами и призерами, выдающимися спортсменами и тренерами, узнать больше об истории олимпийского движения, его идеях и принципах, закалить себя не только физически, но и интеллектуально.