Роналду на третьей минуте игры с Барсой не забил пенальти

21:53, 23 апреля 2008
Спорт
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Идет второй полуфинал Лиги чемпионов

Начался второй полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА между Барселоной и Манчестер Юнайтед.

На второй минуте матча Манчестер заработал штрафной метрах в 30-ти от ворот соперника. Роналду пробил, мяч задев стенку, ушел на угловой. После подачи углового Роналду пробивал головой и попал в руку защитнику. Пенальти! И... штанга. На третьей минуте матча Криштиану Роналду не забивает пенальти.

Напомним, что вчера другие два участника полуфинального этапа "Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью 1:1.

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