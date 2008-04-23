Роналду на третьей минуте игры с Барсой не забил пенальти

Начался второй полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА между Барселоной и Манчестер Юнайтед.

На второй минуте матча Манчестер заработал штрафной метрах в 30-ти от ворот соперника. Роналду пробил, мяч задев стенку, ушел на угловой. После подачи углового Роналду пробивал головой и попал в руку защитнику. Пенальти! И... штанга. На третьей минуте матча Криштиану Роналду не забивает пенальти.

Напомним, что вчера другие два участника полуфинального этапа "Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью 1:1.