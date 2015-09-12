Украинка Гергель стала чемпионкой мира по борьбе

В Лас-Вегасе (США) завершились соревнований женской борьбе в рамках чемпионата мира, где в весовой категории до 60 кг. чемпионкой стала украинка Оксана Гергель, сообщает официальный сайт соревнований.

В финале украинка одолела Цэрэнчимэд Сухэгийн из Монголии. Бронзовые медали завоевали Джанан Манолова из Болгарии и Лэйг Джейнис из США.

Также в ночь на субботу по киевскому времени состоялись соревнования в четырех весовых категориях у мужчин в вольной борьбе. Украинцы здесь завоевали две бронзовые награды - Павел Олейник в весовой категории до 97 кг., а Василий Шуптар в каегории до 61 кг.

Таким образом, на счету сборной Украины уже 9 наград чемпионата мира - 2 золота, 1 серебро и 6 бронзовых медалей. Команда находится на 5-м месте в медальном зачете после сборных России (3-2-5, 10), Японии (3-1-1, 5), США (3-0-2, 5) и Азербайджана (2-2-3, 7).

Ранее чемпионом мира также стал борец греко-римского стиля Жан Беленюк.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по борьбе проходит с 7 по 13 сентября.