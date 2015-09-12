УПЛ, 7-й тур, "Металлург" - "Днепр": онлайн-видеотрансляция

Сегодня в Запорожье проходит матч 7-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Металлург" принимает на своем поле днепропетровский "Днепр".

В этом матче сошлись команды, которые занимают на данный момент 4-е и последнее 14-е места в турнирной таблице.

В последние дни именно «Металлург» вышел в лидеры по количеству новостей о клубе после объявления руководством о прекращении финансирования с 1 октября. Это еще не означает прекращения участия в соревнованиях, однако и не придает уверенности и без того нестабильным по спортивным показателям запорожцам. В предыдущих 6 матчах команда набрала всего 2 очка Впрочем, настроиться на «Днепр» никогда не было трудно, ведь это днепровское дерби, которое в регионе вызывает повышенный ажиотаж.

В свою очередь, команда Мирона Маркевича после повреждения Евгения Селезнева осталась на некоторое время без опытных номинальных нападающих, однако универсальность современного футбола должна незаметно уладить этот недостаток. Хотя в соперничестве географических соседей уже давно побеждают исключительно днепропетровцы, последние 4 выигрыша дались им сложнее, чем можно было ожидать – с минимальным счетом.

Противоположные серии противников длятся примерно одинаковое время: «Днепр» не проигрывает в гостях после 17 мая, «Металлург» же нигде не может победить на неделю дольше.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом считается гостевая команда, на победу которой ставки принимаются с коэффициентом 1,20 к 1. В то же время, на ничью ставки принимаются из расчета 5,68 к 1, а на победу "Металлурга" - 12,54 к 1.

Матч "Металлург" - "Днепр" начнется в 19.30. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.