УПЛ, 7-й тур, "Динамо" - "Александрия": онлайн-видеотрансляция

Сегодня в Киеве проходит матч 7-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимает на поле НСК "Олимпийский" "Александрию".

В этом матче встречаются команды, занимающие на данный момент 2-е и 11-е места в турнирной таблице.

Не стоит говорить о том, что возможности соперников далеко не одинаковые, а предыдущие очные матчи не содержали никакой интриги - 6 побед "Динамо" в 6 матчах с общей разницей голов - 19:1. Насколько александрийцы остались удобными оппонентами, придется доказывать Сергею Реброву и игрокам, которые в основном с подопечными Владимира Шарана еще не знакомы. У столичной команды практически каждый игрок находится под постоянным оком прессы и зрителей, тогда как «Александрия» использовала очередную паузу в соревнованиях для устранения недостатков игры в предыдущих турах - всего 5 очков в 6 матчах. Ради этого коллектив провел выездной спарринг с криворожским «Горняком» и встретил серьезное сопротивление – 0:0.

«Динамо» после первой потери очков в сезоне вряд ли станет экономить силы, даже прекрасно помня о скорой встрече с «Порту» в Лиге Чемпионов УЕФА. Ведь сейчас лидером таблицы является донецкий "Шахтер", накануне разгромивший харьковский "Металлист" (5:0) и сравнявшийся с киевлянами по набранным баллам - по 16. По дополнительным показателям горняки вышли на 1-е место. Поэтому проверка сил должна стать по-настоящему боевой, когда гостям не стоит рассчитывать на пресловутую недооценку новичка.

На котировках букмекерских контор в матче "Динамо" - "Александрия" явным фаворитом считается столичная команда, на победу которой ставки принимаются с коэффициентом 1,13 к 1. В то же время, на ничью можно оставить из рассчета 6,93 к 1, а на победу гостей - 16,64 к 1.

Матч "Динамо" - "Александрия" начнется в 17.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.