"Шахтер" с разгромным счетом обыграл "Металлист"

Счет в матче был открыт уже на 35-й минуте Ракицким, затем дубль в ворота харьковчан оформил Тейшейра (40, 61 - с пенальти). Во втором тайме голы "Металлисту" забилиКучер - на 53-й минуте и, под конец матча, Гладкий (80-я минута).

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Предупреждения в матче получили Довгий, Рудыка - Ракицкий, Тайсон.

Составы команд:

"Металлист": Погорелый, Рыжук, Курилов, Путивцев, Нойок, Ковальчук, Довгий, Рудыка, Лепа, Приемов (Зубейко, 65), Беседин (Кулиш, 37)

"Шахтер": Пятов, Кобин, Кучер, Ракицкий (Ордец, 62), Азеведо, Степаненко (Коваленко, 62), Фред, Тейшейра, Тайсон, Марлос (Бернард, 62), Гладкий.