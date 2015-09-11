"Шахтер" с разгромным счетом обыграл "Металлист"
21:10, 11 сентября 2015Спорт
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Харьковский "Металлист" на своем поле проиграл донецкому "Шахтеру" со счетом 0:5.
"Шахтер" разгромил "Меиталлист" / goodfon.ru
Счет в матче был открыт уже на 35-й минуте Ракицким, затем дубль в ворота харьковчан оформил Тейшейра (40, 61 - с пенальти). Во втором тайме голы "Металлисту" забилиКучер - на 53-й минуте и, под конец матча, Гладкий (80-я минута).
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Предупреждения в матче получили Довгий, Рудыка - Ракицкий, Тайсон.
Составы команд:
"Металлист": Погорелый, Рыжук, Курилов, Путивцев, Нойок, Ковальчук, Довгий, Рудыка, Лепа, Приемов (Зубейко, 65), Беседин (Кулиш, 37)
"Шахтер": Пятов, Кобин, Кучер, Ракицкий (Ордец, 62), Азеведо, Степаненко (Коваленко, 62), Фред, Тейшейра, Тайсон, Марлос (Бернард, 62), Гладкий.
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