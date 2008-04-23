Московский ”Спартак” запускает собственный телеканал
20:06, 23 апреля 2008Спорт
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Было бы что показывать
ФК "Спартак" совместно с компанией "Telecom Express" создал собственный телеканал, сообщается официальном сайте клуба.
В ближайшее время на клубном ТВ начнутся прямые эфиры с матчей молодежного первенства страны, ключевых встреч юношеских команд "Спартака", будут повторяться лучшие матчи прошлого, ну и, конечно, интервью тренеров, игроков, ветеранов, а также текущие новости.
Сейчас клубный телеканал "Спартак-ТВ" работает в тестовом режиме. Аналогичных проектов у других российских клубов нет.
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