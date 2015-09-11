Чемпион мира Беленюк рассказал о подготовке борцов в Украине

Об этом в интервью УНИАН сказал чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк. "У нас была хорошая база в Крыму, но сейчас ее нестало. Поэтому тренируемся на базе в Конча-Заспе", - сказал спортсмен.

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На вопрос о том, помогают ли борцам спонсоры, Жан Беленюк ответил, что всегда помогают. "Есть бывшие борцы, которые сейчас успешные бизнесмены. Они верят в нас и вкладывают деньги", - отметил борец.

На вопрос о зарплате спортсмена Жан Беленюк ответил, что она составляет 2500 грн ставка, "но у нас как правило полставки". "На счет премий - это 25 тыс. грн за звание чемпиона Европы", - добавил спортсмен.

Кроме этого, спортсмен поделился планами на ближайшее будущее. По его словам отдыхать после победы на Чемпионате мира, который прошел в Лас-Вегасе, ему долго не придется, потому что стартует Бундеслига - это коммерческие соревнования, в которых он будет участвовать.

Кроме этого, Жан Беленюк поделился впечатлениями от самого Чемпионата мира. "Мы приехали в Лас-Вегас за 2 недели до соревнований, поэтому нам удалось хорошо подготовиться", - сообщил он. Говоря о поддержке, борец отметил, что в финале его поддерживало очень много людей. "Поддерживала не только определенная группа людей, но и американцы, которые скандировали Юкрейн, Юкрейн", - сказал спортсмен.