Рим стал шестым городом-претендентом на проведение Олимпийских игр 2024 года

В пятницу мэр Рима Игнацио Марино и президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго подписали контракт на участие в борьбе за право проведения Игр-2024, сообщает ТАСС со ссылкой на АР.

В среду аналогичную заявку подал немецкий Гамбург.

На проведение Игр претендуют также официально претендуют Париж (Франция), Торонто (Канада), Лос-Анджелес (США), Будапешт (Венгрия).

Кроме того, в ближайшие дни свою заявку должен официально оформить город-организатор первых в истории Европейских игр-2015 Баку (Азербайджан).

Прием заявок на проведение Олимпийских игр-2024 завершится 15 сентября. В апреле-мае 2016 года МОК окончательно утвердит число городов-кандидатов, претендующих на организацию соревнований. Решение о месте проведения Игр-2024 МОК примет в 2017 году.