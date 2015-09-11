МВД запретило проведение матча "Черноморец" - "Волынь" в Одессе - СМИ

Такое решение было принято правоохранителями в связи с, по их мнению, "неспокойной обстановкой в городе" и планируемом в Одессе в ближайшие выходные марше сторонников Правого сектора и "Автомайдана", сообщает UA-Футбол со ссылкой на свои источники.

Ранее местная милиция задержала одесских лидеров "Автомайдана" и "Правого сектора" Евгения Резвушкина и Сергея Стерненко, чем вызвала волну протестов. Активисты были освобождены решением суда, заявив, что не намерены прекращать свою деятельность.

Во второй части сезона-2014/2015 в Одессе по распоряжению МВД не проводились футбольные матчи, хотя в тоже время в городе проходили концерты и другие массовые мероприятия.

Матч "Черноморец" - "Волынь" должен состояться в Одессе 13 сентября. Начало игры в 17.00.