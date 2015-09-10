Львовяне о своем отношении к "Шахтеру": Нас все парафинят! (видео)

13:23, 10 сентября 2015
Спорт
2359

Жители Львова выразили свое отношение к донецкому клубу.

shakhtar.com

Донецкий «Шахтер» близок к тому, чтобы отказаться играть домашние матчи в рамках украинской Премьер-лиги на «Арене-Львов», напиминает Громадське ТБ.

Руководство «горняков», да и сами футболисты не раз заявляли, что команду плохо поддерживает львовский болельщик.

Но так ли это - выяснял Владимир Мула в историческом центре старого Львова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter