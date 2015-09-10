Львовяне о своем отношении к "Шахтеру": Нас все парафинят! (видео)
13:23, 10 сентября 2015Спорт
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Жители Львова выразили свое отношение к донецкому клубу.
shakhtar.com
Донецкий «Шахтер» близок к тому, чтобы отказаться играть домашние матчи в рамках украинской Премьер-лиги на «Арене-Львов», напиминает Громадське ТБ.
Руководство «горняков», да и сами футболисты не раз заявляли, что команду плохо поддерживает львовский болельщик.
Но так ли это - выяснял Владимир Мула в историческом центре старого Львова.
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