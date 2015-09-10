Людмила Оляновская и Богдан Бондаренко признаны лучшими легкоатлетами августа в Украине

Опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ (Федерация легкой атлетики Украины), представителей СМИ и болельщиков в соцсети, сообщает пресс-служба ФЛАУ.

В обеих номинациях - среди женщин и мужчин - вполне прогнозируемо победили главные герои чемпионата мира, который состоялся 22-30 августа в Пекине (Китай).

Во всех группах респондентов подавляющее количество голосов было отдано бронзовму призеру соревнований по спортивной ходьбе на дистанции 20 км Людмиле Оляновской и серебряному призеру в прыжках в высоту Богдану Бондаренко.

Для Бондаренко это вторая подобная победа, ведь он был признан лучшим атлетом страны по итогам мая 2015-го года. Кроме того, Богдан Бондаренко стал лучшим отечественным спортсменом августа по версии НОК Украины.