Украинец Беленюк стал чемпионом мира по борьбе

В Лас-Вегасе (США) завершились соревнования по греко-римской борьбе в рамках чемпионата мира, где в весовой категории до 85 кг. победу одержал украинец Жан Беленюк, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец уверенно прошел всех соперников в предварительных схватках, а в финале оказался гораздо сильнее узбека Рустама Ассакалова, которого поборол со счетом 6-0.

Бронзовые медали в этой категории на счету Самана Тахмасеби (Азербайджан) и Хабиболы Аклаги (Иран).

Беленюк, являющийся чемпионом Европы 2014 года и обладателем серебра первых в истории Европейских игр Баку-2015, впервые стал чемпионом мира.

Таким образом, на счету украинских борцов греко-римского стиля на нынешнем ЧМ 4 медали - 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы.

Также в ночь на четверг по киевскому времени стартовали соревнования в женской борьбе, где пока наград у сборной Украины нет (серебро в категории до 48 кг. завоевала экс-украинка Марина Стадник, представляющая Азербайджан). Позже начнется мужской турнир по вольной борьбе.

Чемпионат мира по борьбе проходит в Лас-Вегасе с 7 по 13 сентября.