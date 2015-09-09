Сборная Украины выиграла у Латвии матч Евробаскета

В Риге завершился матч 4-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу, котором сборная Украины встречалась с командой Латвии и выиграла у одной из хозяек турнира со счетом 75:74, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы существенно уступили соперникам только в первой четверти, которая завершилась со счетом 21:14 в пользу прибалтийской команды. А в дальнейшем подопечные Евгения Мурзина сумели переломить ход матча, и во второй четверти почти догнали соперника в счете - 18:24.

Во второй половине на площадке были в основном "качели", когда соперники не могли существенно оторваться в счете друг от друга, а в решающий момент больше повезло украинцам, получившим преимущество в 1 очко.

Лучшим игроком матча в составе победителей стал Кирилл Фесенко, на счету которого 21 очко. У Александра Липового 15 баллов, американца с украинским паспортом Джерома Рэндла - 11.

Таким образом, на счету сборной Украины 1 победа при 3 поражениях и команда сохраняет шансы на выход в плей-офф соревнований. Для этого завтра, 10 сентября, сборной Украины необходимо обязательно обыграть команду Бельгии в заключительном матче группового турнира.

Согласно регламенту соревнований, 6 команд в группе проводят круговой турнир - по пять игр. Четыре лучшие команды выходят из группы в плей-офф, где продолжают борьбу за медали.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет-2015 проходит с 5 по 20 сентября.