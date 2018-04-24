Сборная Украины / Фото УНИАН

Сборная Украины: ничья с шансом на прямую Евро-путевку

16:27, 09 сентября 2015
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Сборная Украины по футболу провела очередные два матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2016 года, где не добилась максимального результата, но сумела стать промежуточным лидером среди команд, занимающих 3-и места в своих группах и основным претендентом на прямую путевку во Францию.

Сборная Украины / Фото УНИАН

Сентябрьские матчи с Беларусью и Словакией изначально рассматривались специалистами, как очень сложные для команды Михаила Фоменко. Ведь, исходя из раскладов в турнирной таблице, обе игры необходимо было выигрывать. Только в таком случае украинцы могли претендовать на 2-е место в группе и прямую путевку во Францию, где летом следующего года и состоится Евро. И если матч против сборной Беларуси прошел под диктовку украинцев и закономерно завершился уверенной победой хозяев «Львов-Арены», то во второй игре со Словакией возникли, опять же, предсказуемые проблемы. И «передавить» соперника, который все-таки будет послабее, украинской сборной так и не удалось.

Слишком много эмоций ушло на два матча сразу, и уж слишком мотивированный был главный соперник, который с начала турнира одержал 6 побед подряд и является основным (наряду с Испанией) претендентом на прямую путевку от нашей группы.

А ведь сборная Словакии никогда в своей истории не участвовала в финальной части Евро, и однажды – выступила на чемпионате мира, дойдя до 1/8 финала турнира 2010 года в ЮАР. Разумеется, мотивация у команды Яна Козака в эти дни была запредельной. И останется таковой до конца отборочного турнира.

Цена белорусской ошибки в дебюте

Этого матча мы опасались не меньше, чем следующего поединка со словаками. Было понятно, что белорусы не полезут вперед большими силами, и нам придется преодолевать плотную и эшелонированную оборону соперника. А это – самое нелюбимое занятие для сборной Украины. Позиционная атака никогда не была нашей сильной стороной. К тому же, Александру Хацкевичу прекрасно знаком украинский футбол. Он в нем вырос и он в нем воспитан. Собственно, он здесь состоялся как футболист и получил тренерское образование. Более того, будучи тренером «Динамо-2», он лично поработал со многими нынешними сборниками. В общем, сборная Украины для Хацкевича – как открытая книга.

Хацкевич / Фото УНИАН

Но одно дело – знать, и совсем другое – применить свои знания на практике. Наверное, в планы Хацкевича не входили грубейшая ошибка защитника и быстро пропущенный гол от Кравца. Похоже, именно этот эпизод сломал план белорусов на игру. Да и для сборной Украины этот момент оказался определяющим. После этого у нас не было необходимости «наседать» на соперника. Но видя, что оппонент дрогнул, украинцы большими силами пошли вперед. На протяжении всего первого тайма у подопечных Фоменко получалось практически все, а белорусы выглядели мальчиками для битья.

В итоге, игра была сделана уже в первые 45 минут. А после матча эксперты назвали этот тайм лучшим для сборной Украины в нынешнем отборочном цикле. Было глупо ожидать, что и после перерыва игра пойдет по такому же сценарию. Все прекрасно понимали, что главный матч состоится через три дня, а значит нужно успокоиться и поберечь силы. Собственно, этим сборная Украины и занималась во втором тайме. Пропустили гол, слегка понервничали, но в целом уверенно довели игру до победного конца.

Тем не менее, даже в этой бочке меда не обошлось без ложки дегтя. Очень досадной и неприятной. В самой концовке игры случился эпизод, который повлиял и на будущую игру со словаками. Денис Гармаш получил желтую карточку за симуляцию, которая для него оказалась второй - удаление. Ведь первое предупреждение случилось еще в начале игры, за разговоры с арбитром. Сразу после этого эпизода многие подумали о целесообразности замены Дениса, которая напрашивалась еще в конце первого тайма, при счете 3:0. Болельщики и специалисты прекрасно знают взрывной характер Гармаша, его неуемную спортивную злость. А в этой ситуации у него уже было в пассиве предупреждение.

Почему Фоменко не заменил Гармаша в матче, где результат уже был предопределен – вопрос к тренеру.

К тому же, на эту позицию кандидатов было, хоть отбавляй. Это и Рыблка, и Тимощук, и Малышев, и Малиновский…

Подытоживая матч и отбросив эмоции по поводу блестящего первого тайма, нужно было срочно разобраться – где здесь кончается сила сборной Украины и где начинается слабость Беларуси? Ответ должен был дать следующий матч с более сильным во всех отношениях соперником. И этот ответ мы получили спустя три дня.

Синдром второго номера

Только победа оставляла Украине шансы на 2-е место. Ничья же полностью устраивала словаков, а победа и вовсе досрочно выводила команду Яна Козака в финальную стадию Евро-2016.

Игровой момент матча / Фото УНИАН

Сборная Словакии изначально концентрировала свое внимание на игре с Украиной. За три дня до этого команда на выезде встречалась с испанцами, но этот матч тренерский штаб словаков намеренно принес в жертву. Какой смысл бегать за испанцами все 90 минут, безуспешно пытаясь забрать у них мяч, если можно поберечь лидеров и сэкономить силы ради главного матча в этом отборочном цикле? Козак прекрасно понимал: как бы он не старался и как бы не выкладывались его подопечные, перспективы отобрать очки у испанцев на их территории мизерны... Кто-то назовет это хитростью, кто-то – трезвым расчетом, а кто-то – трусостью. Но, результат на табло. А значит Козак был прав.

К матчу с Украиной его команда подошла во всеоружии. Была надежда, что на своем поле словаки пойдут вперед и сыграют первым номером. Но эти надежды если и оправдались, то лишь в первые десять минут, когда хозяева на кураже, поддерживаемые неистовыми трибунами, понеслись вперед. Как только стартовый запал иссяк, хозяева поля тут же образумились и стали играть строго по установке своего тренера. На деле Козак оказался таким же прагматиком, как и Михаил Фоменко. Никакая инициатива ему в этом матче не была нужна. Словаки даже не думали контролировать мяч и при каждом удобном случае отдавали его сопернику. Примерно тем же занималась и сборная Украины. Каждый пытался сыграть вторым номером, пытался подловить соперника на ошибке. А, собственно, футбола в этот вечер было очень мало.

Этот матч напоминал бой боксеров-тяжеловесов, не обладающих нокаутирующим ударом. Мягко говоря, зрелище не первой пробы. «Тягомотина» длиной в 12 раундов (в нашем случае - 90 с лишним минут). Огромное количество борьбы, огромное напряжение, минимум моментов и абсолютное нежелание рисковать. Похоже, такой сценарий устраивал Михаила Фоменко. Не случайно первую и единственную замену он провел только в компенсированное время второго тайма. Тренер даже не попытался выиграть этот матч. А сама собой эта победа не пришла. Впрочем, откуда ей было взяться, если на атаку у нас были нацелены… аж три футболиста.

Поединок в Жилине напомнил домашний матч двухлетней давности против англичан.

Это был отборочный турнир ЧМ-2014. В случае победы мы входили на первое место и имели бы прекрасные шансы избежать плей-офф. Но и тогда Фоменко избрал чрезвычайно осторожный вариант с акцентом на оборону и надеждой на шальной гол. Шальной гол не случился, оборона сработала хорошо, и в итоге мы получили те же 0:0. А потом был плей-офф и крупное поражение от сборной Франции в решающий момент.

Что дальше?

Возможно, Фоменко просчитывает вариант, при котором мы можем стать лучшей командой среди тех, которые займут в своих группах третьи места. Это вполне реально, ведь на данный момент в этом виртуальном турнире мы идем первыми. А победы над македонцами и испанцами в двух оставшихся матчах гарантируют прямое попадание на Евро-2016. Более того, в игре с Македонией нас может устроить ничья. Но только в том случае, если Македония, по итогам группового турнира, займет последнее место.  В противном случае - существует очень много вариантов.

Михаил Фоменко / Фото УНИАН

Нет никакой гарантии, что после октябрьских матчей на третьих местах останутся те же команды, которые находятся на них сейчас. Если случатся перестановки, считать придется по-новому. Скажем, если албанцы в октябре обыграют Армению и Сербию, то они займут 2-е место в своей группе и получат прямую путевку на Евро. В этом случае – 3-е место займет сборная Дании, которая может опередить украинцев в борьбе за прямую путевку. Нашим же главным соперником, на данный момент, является сборная Венгрии, против которой украинцы буду отчаянно болеть в октябре. Две победы венгров в следующем месяце могут принести им прямую путевку на Евро в случае неудачи украинцев… 

Так была ли необходимость так трепетно держаться за нулевую ничью в Жилине? Лучший показатель среди третьих мест – перспектива довольно туманная. А побороться за второе можно было здесь и сейчас. К тому же, риск потерять третью строчку в таблице отсутствовал напрочь. Еще летом стало понятно, что плей-офф может стать самым худшим сценарием для сборной Украины – ниже 3-го места команда просто не опустится. Однако, игроки (и тренер) даже не попытались избежать этой печальной для нас участи. Напомним - все пять предыдущих серий плей-оффов в истории сборной Украины отборочных турнирах Евро и ЧМ были проиграны. Тренерский штаб нашей сборной не сделал ничего, чтобы победить в Жилине.

Прежде, чем принять испанцев в заключительном матче группового турнира в Киеве, мы сыграем в Македонии. Конечно, желательно там победить, но даже ничья (в том случае, если по итогам всего турнира македонцы останутся на последнем месте) не станет для нас трагедией.

При таком раскладе оба матча с македонцами не пойдут в зачет виртуального турнира между командами-обладателями третьих мест.

А вот домашняя победа над Испанией – обязательное условие, при котором мы сохраним шансы на прямой билет во Францию. И здесь очень важно, что для испанцев эта игра ничего не будет значить. Можно быть уверенным в том, что Висенте Дель Боске даст поиграть ближайшему резерву. Несложно догадаться, что мотивация соперника будет не на самом высоком уровне. Ведь даже в совсем «свежих», важных с турнирной точки зрения, матчах против Словакии (2-0) и Македонии (1-0), испанцы выглядели не слишком здорово. Собственно, как и ранее, во всем отборочном турнире Евро-2016. И играть на победу с такой Испанией можно и нужно. Но только в том случае, если ее не бояться. А ведь мы боимся даже Словакию.

И самое обидное, что это претензия не к футболистам (уж они точно никого не боялись и в борьбе словакам совершенно не уступили), а к тренерскому штабу. Это он боялся проиграть словакам. И даже боялся у них выиграть. И к сожалению, эта история повторяется не впервые.

Кирилл Стадниченко

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