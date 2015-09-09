Евробаскет-2015, 4-й тур, Латвия - Украина: онлайн-видеотрансляция

Сегодня в Риге проходит матч 4-го тура чемпионата Европы по баскетболу, в котором соперником сборной Украины является команда-хозяин группового этапа сборная Латвии.

Этот матч может стать определяющим в дальнейшей судьбе команды на нынешнем Евробаскете.

После 3-х туров соревнований у сборной Украины последнее 6-е место в турнирной таблице. Команда проиграл все три матча соперникам из Литвы, Эстонии и Чехии. При том, что сразу 4 команды (Литва, Чехия, Бельгия и Латвия) имеют в активе по 2 победы при 1 поражении а занимающая 5-е место сборная Эстонии одержала 1 победу при 2 поражениях. Учитывая тот факт, что до конца группового турнира осталось 2 тура, а в плей-офф выходят по 4 лучшие команды из каждой группы, украинцам необходимо обязательно выигрывать оба оставшихся матча. Любое следующее поражение автоматически оставит команду за бортом 1/8 финала.

Впрочем, весьма велика вероятность того, что сборная Украины уже сегодня досрочно прекратит борьбу за попадание в плей-офф турнира и последний матч группового этапа - 10 сентября, против Бельгии - не будет иметь для команды Евгения Мурзина никакого турнирного значения.

На котировках букмекерских контор фаворитом сегодняшнего матча считается сборная Латвии, ставки на победу которой принимаются с коэффициентом 1,25 к 1. В то же время, на победу украинцев можно поставить из рассчета 4,55 к 1, а на ничью - 14 к 1.

Матч Латвия - Украина начнется в 18.30. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".