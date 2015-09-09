Украинские борцы завоевали две медали Чемпионата мира

Во второй день чемпионата мира по борьбе в Лас-Вегасе (США) представители сборной Украины греко-римского стиля завоевали серебро и бронзу, сообщает официальный сайт соревнований.

В весовой категории до 71 кг. призером стал Армен Варданян. Наш спортсмен выиграл четыре поединка подряд, а в финале боролся с представителем Азербайджана Расулом Чунаевым и проиграл со счетом 4:6.

В свою очередь, Александр Чернецкий в весовой категории до 130 кг. (супертяжеловесы) проиграл в четвертьфинале представителю Турции Ризе Каяаллу - 0:8, но удачно прошел утешительный турнир, а в схватке за 3-е место победил Сабахи Шариати из Азербайджана - 4:0.

Как сообщал УНИАН, накануне Димитрий Тимченко ( весовая категория - 98 кг) выиграл бронзовую медаль.