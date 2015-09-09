Тренер сборной Украины по футболу Фоменко: Свои принципы команда менять не будет

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Михаил Фоменко прокомментировал игру свои-х подопечных в важнейшем матче против сборной Словакии, отметив что свои принципы сборная менять не будет.

"Будь игра со Словакией первой из двух за эти несколько дней, нам было бы легче решить задачу. Но когда речь идет о втором матче, то силы уже не те. Игроки исключительно за счет характера выполняли то, что от них требовалось. А у соперника некоторые футболисты пропускали поединок с Испанией из-за перебора карточек, некоторые были рано заменены. В итоге они были свежее. Это и есть главная причина того, что нам не удалось победить", - отметил главный тренер украинской команды.

"Мы играли не так быстро, создавали какие-то полумоменты, но дожать не смогли. Наверное, принимали не те решения. Где надо было отдавать, тормозили развитие атаки, где можно было обыгрывать индивидуально, отдавали передачи. Но серьезных претензий к ребятам у меня нет - они выполнили большой объем работы. У кого-то брака было больше, у кого-то меньше, но на суд общественности я это выносить не буду", - добавил Фоменко.

Говоря о шансах команды на попадание напрямую в финальный турнир, Фоменко заметил: "Что теперь? Вы же знаете - шансы есть всегда, даже когда их нет. Мы стараемся в каждом матче играть по максимуму, на победу. Другое дело, что иногда это у нас получается, иногда - нет. Но наши принципы применительно к матчам с Македонией и Испанией мы менять не будем".

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины сыграла вничью матч отборочного цикла Евро-2016 против команды Словакии (0:0) и практически потеряла шансы занять итоговое 2-е место в группе и напрямую пробиться в основной турнир.