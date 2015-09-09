Бондаренко и Плотицына стали победителями международных легкоатлетических соревнований в Роверето

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Бондаренко выиграл соревнования по прыжкам в высоту. После двух неудач на 2,28 м он с первой попытки преодолел победные 2,31. Тройку лучших замкнул еще один украинец, Дмитрий Яковенко, результат которого 2,17 м.

На этих соревнованиях Бондаренко пытался преодолеть также планку на высоте 2,36 см., однако каждая из трех попыток оказалась неудачной. "Это было неплохо, но я был бы счастливее, если бы одолел планку на высоте 2,36. и побил рекорд этого турнира, установленный Троем Кемпом в 1991 году. Однако, сезон уже заканчивается, чувствуется усталость. Хотя, впереди у меня еще соревнования в Варшаве", - отметил Бондаренко после завершения соревнований.

В свою очередь, Плотицына победила в беге на 100 метров с барьерами. Дистанцию она преодолела за 13,13 сек.