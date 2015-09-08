Гимнастка Ризатдинова завоевала бронзу Чемпионата мира в упражнении с обручем

В Штуттгарте (Германия) завершились финальные соревнования чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем и мячом, где в первом финале бронзовую медаль завоевала украинка Анна Ризатдинова, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка получила за свою программу от судей 18,583 балла.

Лучше в этот вечер свою программу исполнили только представительницы сборной России. Чемпионкой мира стала Маргарита Мамун показавшая итоговый результат 18,950 балла. Еще одна представительница России Александра Солдатова заняла 2-е место - 18,650.

В упражнении с мячом победу одержала еще одна россиянка Яна Кудрявцева.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Штуттгарте с 7 по 13 сентября.